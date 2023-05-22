ЗСУ "зламали росіянам зуби". Сирський показав відео відбиття атаки ворога

Російські окупанти не залишають спроб атакувати позиції українських сил оборони на деяких ділянках. Один із таких штурмів вдалося "задушити" ЗСУ.

Відповідне відео показав командувач Сухопутними військами генерал-полковник Олександр Сирський, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Три БМП було знищено, одна - пошкоджена, а у піхоти ворога - великі втрати", - додав Сирський.

За словами генерала, попри те, що ворог був озброєний "до зубів", українські військові "зламали росіянам зуби".

"Чудова робота 10-ї ОГШБр. Ворог намагався атакувати позицію Сил оборони за допомогою 4 БМП та великої кількості піхоти з підтримкою артилерії", - розповів він.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ на ранок, 22 травня, на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках протягом минулої доби відбулось 37 бойових зіткнень. ЗСУ завдали 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Крім того, відомо, що російські військові майже втричі скоротили час підготовки мобілізованих ув'язнених через значні втрати живої сили. Значні втрати РФ підтверджують і в Інституті вивчення війни, де стверджують, що, зокрема, бойовики ПВК "Вагнера" продовжать бойові дії за межами Бахмута, оскільки їх сили дуже виснажили бої у місті.

Що стосується техніки, то Росія з початку війни втратила 7407 ББМ, 9 з яких за останню добу.

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