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ВСУ "сломали россиянам зубы". Сырский показал видео отражения атаки врага

Фото: генерал-полковник Александр Сырский показал видео отражения атаки оккупантов (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты не оставляют попытки атаковать позиции украинских сил обороны на некоторых участках. Один из таких штурмов удалось "задушить" ВСУ.

Соответствующее видео показал командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Великолепная работа 10-й ОГШБр. Враг пытался атаковать позицию Сил обороны с помощью 4 БМП и большого количества пехоты с поддержкой артиллерии", - рассказал он.

По словам генерала, несмотря на то, что враг был вооружен "до зубов", украинские военные "сломали россиянам зубы".

"Три БМП были уничтожены, одна - повреждена, а у пехоты врага - большие потери", - добавил Сырский.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ на утро, 22 мая, на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях за прошедшие сутки произошло 37 боевых столкновений. ВСУ нанесли 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Кроме того, известно, что российские военные почти втрое сократили время подготовки мобилизованных заключенных из-за значительных потерь живой силы. Значительные потери РФ подтверждают и в Институте изучения войны, где утверждают, что, в частности, боевики ПИК "Вагнера" продолжат боевые действия за пределами Бахмута, поскольку их силы очень истощили бои в городе.

Что касается техники, то Россия с начала войны потеряла 7407 ББМ, 9 из которых за последние сутки.

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