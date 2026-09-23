ЗСУ зірвали плани росіян оточити Дружківку та вдарити в напрямку Добропілля

Українські військові у Донецькій області зачистили сили російських загарбників, які накопичувалися там впродовж літа.

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповіли в першому корпусі Національної гвардії "Азов".

Операцію провели загін розвідки спеціального призначення, сили першого та шостого батальйонів 12 бригади спецпризначення "Азов", окремого загону спецпризначення "Туман" першого корпусу НГУ "Азов" та батальйону "Шквал" 425 ОШП "Скеля", за підтримки ОЗСП Lasar’s Group НГУ.

Зазначається, що операцію українські захисники почали ще на початку серпня.

У результаті було зірвано спробу противника вийти на логістичні шляхи для оперативного оточення Дружківки та удару в напрямку Добропілля.

За словами командира 12 бригади "Азов" з позивним "Хорус", вийти на логістичні шляхи намагались сили окупаційних 90 танкової дивізії та восьмої загальновійськової армії.

Планування операції відбувалося за участі представників усіх залучених у ній підрозділів.

"Перше завдання було - ізолювати вогневими засобами району накопичення угруповання противника для недопущення подальшого просування, формування сприятливих умов для просування наших штурмових груп. Вважаю це завдання виконаним", - розповів "Хорус".

Командир батальйону "Шквал" з позивним "Замок" зазначив, що під час операції українські військові намагались мінімізувати свої втрати.

"Якщо ворога було складно зачистити - були укриття або могли зазнати втрат чи поранення військовослужбовців, - відпрацьовували засобами як нашими, так і 12 бригади, використовуючи як FPV-засоби, так і бомбери. Реагування було швидке. Намагалися швидко відпрацювати, щоб хлопці не постраждали й могли закріпитися на точці, де виявили противника", - розповів "Замок".

Загальні втрати росіян за час операції склали 237 - безповоротних, санітарних - 44. Окрім того, трьох окупантів взяли в полон.