Операція "Вівальді" набирає обертів. Білецький розповів про нові успіхи ЗСУ на Донеччині

Наступальна операція ЗСУ у Донецькій області під назвою "Вівальді" набирає обертів. Під український контроль повернули вже 125 кв. км території.

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповів командир Третього армійського корпусу бригадний генерал Андрій Білецький.

"Вівальді" триває і набирає обертів. Третій корпус звільнив Шандриголове, Дерилове і встановив повний контроль над Дробишеви", - повідомив Білецький.

За його словами, у 1 та 2 сезонах наступальної операції "Вівальді" Третій армійський корпус та придані підрозділи повернули під український контроль вже 125 кв. км територій, з яких 50 кв. км - деокуповали.

Знищено ще 800 солдатів противника. Загальні втрати армії РФ за обидва сезони - понад 3000 окупантів.

Корпус продовжує сточувати наступальний потенціал одразу трьох російських армій - 20-ї, 25-ї та 1-ї танкової.

"Під час штурмових дій попереду піхоти завжди йдуть дрони та НРК. Третій армійський корпус першим у світі розпочав десантування наземних роботизованих комплексів. Наші важкі бомбери доставляють НРК-камікадзе на понад 10 кілометрів у тил противника", - розповів Білецький.

Він додав, що арта та безпілотні системи били по командних пунктах, вузлах зв’язку, логістиці, переправах і резервах ворога. ППО та РЕБ створили захисний купол над районом бойових дій. Засліплений ворог не зумів розкрити задум операції, а наші підрозділи закріплювалися на звільнених рубежах.

"Музика "Вівальді" триває. І наступні новини - скоро", - зазначив командир корпусу.