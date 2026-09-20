Операція "Вівальді" набирає обертів. Білецький розповів про нові успіхи ЗСУ на Донеччині
Наступальна операція ЗСУ у Донецькій області під назвою "Вівальді" набирає обертів. Під український контроль повернули вже 125 кв. км території.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів командир Третього армійського корпусу бригадний генерал Андрій Білецький.
"Вівальді" триває і набирає обертів. Третій корпус звільнив Шандриголове, Дерилове і встановив повний контроль над Дробишеви", - повідомив Білецький.
За його словами, у 1 та 2 сезонах наступальної операції "Вівальді" Третій армійський корпус та придані підрозділи повернули під український контроль вже 125 кв. км територій, з яких 50 кв. км - деокуповали.
Знищено ще 800 солдатів противника. Загальні втрати армії РФ за обидва сезони - понад 3000 окупантів.
Корпус продовжує сточувати наступальний потенціал одразу трьох російських армій - 20-ї, 25-ї та 1-ї танкової.
"Під час штурмових дій попереду піхоти завжди йдуть дрони та НРК. Третій армійський корпус першим у світі розпочав десантування наземних роботизованих комплексів. Наші важкі бомбери доставляють НРК-камікадзе на понад 10 кілометрів у тил противника", - розповів Білецький.
Він додав, що арта та безпілотні системи били по командних пунктах, вузлах зв’язку, логістиці, переправах і резервах ворога. ППО та РЕБ створили захисний купол над районом бойових дій. Засліплений ворог не зумів розкрити задум операції, а наші підрозділи закріплювалися на звільнених рубежах.
"Музика "Вівальді" триває. І наступні новини - скоро", - зазначив командир корпусу.
Операція "Вівальді"
Нагадаємо, Третій армійський корпус розпочав наступальну операцію "Вівальді" на півночі Донецької області.
Протягом тижня Сили оборони здійснили нові просування - зачистили та звільнили населені пункти.
Зокрема, українські військові без втрат вибили росіян із селища Середнє, повністю зачистивши та взявши під контроль населений пункт.
Крім того, раніше повідомляося, що Силам оборони вдалося звільнити територію, більшу за Житомир. Під час боїв українські воїни ліквідували замаскованого противника та створили плацдарм для подальшого наступу в регіоні.