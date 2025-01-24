ЗСУ зірвали плани росіян в Курській області та місцями наступають, - ЦПД

Бої в Курській області

Нагадаємо, що улітку 2024 року українські війська здійснили успішний наступ у Курській області, захопивши значні території.

Восени у відповідь Росія залучила близько 11 000 солдатів Північної Кореї для підтримки своїх сил. Однак, через недостатню підготовку та відсутність спільної мови, північнокорейські війська зазнали значних втрат.

Станом на середину січня 2025 року, близько 4 000 північнокорейських солдатів були вбиті або поранені, що становить понад третину їхнього складу.

Раніше РБК-Україна писало, що Сили оборони України взяли в полон перших двох військових Північної Кореї в Курській області.

Зауважимо, що вчора, 23 січня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про висновки після пів року Курської операції.

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