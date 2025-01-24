ВСУ сорвали планы россиян в Курской области и местами наступают, - ЦПД

Бои в Курской области

Напомним, что летом 2024 года украинские войска осуществили успешное наступление в Курской области, захватив значительные территории.

Осенью в ответ Россия привлекла около 11 000 солдат Северной Кореи для поддержки своих сил. Однако, из-за недостаточной подготовки и отсутствия общего языка, северокорейские войска понесли значительные потери.

По состоянию на середину января 2025 года, около 4 000 северокорейских солдат были убиты или ранены, что составляет более трети их состава.

Ранее РБК-Украина писало, что Силы обороны Украины взяли в плен первых двух военных Северной Кореи в Курской области.

Заметим, что вчера, 23 января, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о выводах после полугода Курской операции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.