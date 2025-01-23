Сирський розповів про висновки після пів року Курської операції
Українські війська вже шість місяців проводять операцію у Курській області. Головний висновок ЗСУ - треба готуватися не тільки до оборони, але й наступати.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю Радіо Байрактар.
"Коли ми привели успішний контрнаступ, наступальну операцію на Курському напрямку, що значно мотивувало наш особовий склад, наших військовослужбовців. Значно підняло настрій не тільки у наших військах, а ще і в суспільстві. І, скажемо, дало нам надію на те, що цей наступ буде не останній", - сказав Сирський.
Водночас він зазначив, що не можна недооцінювати ворога.
"Треба вчитися воювати, вчитися перемагати, вчитися робити висновки, можливо, з власних помилок. Ну і звичайно, треба набувати та переважати у технологічному плані. Тому що ми воюємо в першу чергу не числом, а якістю і технологіями", - додав головнокомандувач ЗСУ.
За його словами, це дозволяє берегти життя військових.
"І звичайно, треба готуватися не тільки до оборони, але й наступати. Оце головний висновок", - зазначив Сирський.
Операція ЗСУ у Курській області
Нагадаємо, влітку 2024 року українським захисникам вдалося прорвати кордон і зайти на територію Курської області.
Військам РФ вдалося відбити частину своєї території, однак українська армія, як і раніше, продовжує утримувати контроль над десятками населених пунктів регіону, включно з містом Суджа.
Для того, щоб витіснити українських воїнів, росіяни навіть залучили до боїв солдатів КНДР, які зазнають там величезних втрат.
Також Сили оборони України вперше взяли в полон двох військових Північної Кореї в Курській області. Один з них потрапив у полон 9 січня.
За словами президента України Володимира Зеленського, за час операції ЗСУ на території Курської області російська армія втратила понад 38 тисяч військових.
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