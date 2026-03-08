ЗСУ зірвали плани РФ на півдні: Зеленський назвав площу звільнених територій

"На півдні нашої держави за останні місяця півтора (ЗСУ - ред.) провели ряд важливих дій щодо оборони і в деяких напрямках щодо наступу. Виключно дії були з тим, щоб зірвати плани РФ. Ми вважаємо, що достатньо успішні – відновили контроль над десь близько 400-435 км", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що цей напрямок залишається складним, але зараз всі знаходяться "в більшому позитиві", ніж це було у кінці 2025 року. Глава держави наголосив, що дії українських військових зірвали плани росіян на цьому напрямку.

Також президент додав, що плани Кремля на весняний наступ не змінились. Окупанти досі хочуть забрати схід України, а саме - Донбас.

"Головні цілі - це схід нашої держави, захоплення Донецької і Луганської областей. У принципі, їх плани не змінились, іде відтермінування через те, що вони не спроможні це зробити тими засобами і силами, які у них на сьогодні є і через дії, відповідно, наших Збройних сил", - резюмував Зеленський.