ЗСУ зірвали плани РФ на півдні: Зеленський назвав площу звільнених територій

15:47 08.03.2026 Нд
2 хв
Росіяни не змінюють свої плани, але відтерміновують їх
aimg Едуард Ткач
Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони на півдня повернули під свій контроль до 435 квадратних кілометрів території. Таким чином, Київ зриває плани РФ на цьому напрямку.

Як повідомляє РБК-Україна, про це глава держави сказав на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном у Києві.

Читайте також: Наступ РФ на Харківщині на "обережній паузі": у ЗСУ пояснили, що задумав ворог

"На півдні нашої держави за останні місяця півтора (ЗСУ - ред.) провели ряд важливих дій щодо оборони і в деяких напрямках щодо наступу. Виключно дії були з тим, щоб зірвати плани РФ. Ми вважаємо, що достатньо успішні – відновили контроль над десь близько 400-435 км", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що цей напрямок залишається складним, але зараз всі знаходяться "в більшому позитиві", ніж це було у кінці 2025 року. Глава держави наголосив, що дії українських військових зірвали плани росіян на цьому напрямку.

Також президент додав, що плани Кремля на весняний наступ не змінились. Окупанти досі хочуть забрати схід України, а саме - Донбас.

"Головні цілі - це схід нашої держави, захоплення Донецької і Луганської областей. У принципі, їх плани не змінились, іде відтермінування через те, що вони не спроможні це зробити тими засобами і силами, які у них на сьогодні є і через дії, відповідно, наших Збройних сил", - резюмував Зеленський.

Успіхи ЗСУ на фронті

Нагадаємо, вчора Зеленський у розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном заявив, що українські воїни за цю зиму досягли відчутних результатів і втримали всі ключові напрямки захисту.

До слова, днями головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що в лютому ЗСУ повернули під свій контроль більше території, ніж росіяни змогли захопити.

Також американський Інститут вивчення війни нещодавно теж заявив, що за останні два тижні лютого українські військові вперше з часів літнього наступу повернули більше територій, ніж втратили.

