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ЗСУ зірвали одразу кілька наступальних операцій армії РФ, - ISW

09:17 05.11.2026 Чт
2 хв
aimg Юлія Капітонова
ЗСУ зірвали одразу кілька наступальних операцій армії РФ, - ISW Фото: ЗСУ міцно тримають оборону (Getty Images)
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Протягом минулих кількох діб російські війська намагалися прорватися вперед на різниз ділянках фронту, однак Сили оборони України знову зірвали плани ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська продовжували наступати на півночі Сумської області 3 та 4 листопада, однак не змогли досягти успіхів через контратаки ЗСУ на північний схід від Сум. За даними джерела, яке висвітлює діяльність російського Північного угруповання військ, 4 листопада окупанти активізували штурми в напрямку Миропілля.

Водночас джерело, пов'язане із Західним угрупованням військ РФ, спростувало твердження про встановлення російського контролю над Зарічним на північний схід від Лимана. За його інформацією, населений пункт залишається спірною "сірою зоною", де російські підрозділи намагаються закріпитися.

На схід від Слов'янська та Краматорська російські війська також атакували 3 та 4 листопада, проте не просунулися. Українські захисники проводили контратаки вздовж південного берега Сіверського Дінця та на південний схід від Слов'янська.

Найбільшу активність російські війська продемонстрували на Костянтинівсько-Дружківському напрямку. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом 3-4 листопада окупанти здійснили там 24 штурми. Це найбільша кількість атак на окремому напрямку за цей період.

Водночас на сусідньому Добропільському напрямку інтенсивність російських атак знизилася. Раніше окупанти зосереджували там основні зусилля щонайменше з 1 серпня 2026 року.

На Добропільському напрямку російські війська продовжували наступальні дії 3 та 4 листопада, але не досягли просування через контратаки українських сил.

На півдні України російські війська також не змогли просунутися. Зокрема, 3 та 4 листопада окупанти атакували на Гуляйпільському напрямку та в західній частині Запорізької області. Українські захисники контратакували на південь від Оріхова.

До речі, раніше ми повідомляли, що Сили оборони України прорвалися вперед одразу у двох областях.

Окрім того, стало відомо про наслідки нової атаки ЗСУ на Росію, яка відбулася вночі 5 листопада.

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