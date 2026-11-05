Рязанський НПЗ потрапив під атаку: спалахнула масштабна пожежа

У російській Рязані під атакою, швидше за все дронів, опинився місцевий нафтопереробний завод. У мережі з'явилися відео моменту удару та масштабної пожежі на території підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

На кадрах, опублікованих у пабліках. видно роботу російської ППО, вибух і яскраву заграву в небі, після якої здіймається густий дим.

Офіційного підтвердження ураження НПЗ на даний момент немає. Також поки що невідомо, наскільки серйозні пошкодження могло отримати підприємство.

За опублікованими кадрами спочатку було чути повітряну тривогу, потім працювала російська ППО. Після цього стався сильний вибух, а над районом підприємства видно заграву. На інших відео та фото видно сильну пожежу та густий дим.

При цьому губернатор Рязанської області Павло Малков не повідомляв про атаку на регіон та її наслідки - зазвичай інформація про нічні обстріли з'являється у нього в Telegram вранці. У місцевих пабликах також поки що не з'явилося докладної інформації про можливу атаку чи оголошення загрози БпЛА.

Що відомо про Рязанський НПЗ

Рязанський нафтопереробний завод (РНПК) входить до структури російської нафтової компанії "Роснефть" і є одним із найбільших нафтопереробних підприємств країни.

Його проектна потужність складає близько 17 млн. тонн нафти на рік. Завод розташований у Рязані і має важливе значення для забезпечення паливом Москви та інших регіонів центральної частини Росії.

Підприємство випускає автомобільний бензин різних марок, дизельне паливо, авіаційну гас, мазут, зріджені гази, бітуми та нафтохімічну сировину. Зокрема, воно виробляє компоненти, що використовуються у паливному забезпеченні російської авіації.