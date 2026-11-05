ua en ru
Чт, 05 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Выборы в США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

ВСУ сорвали сразу несколько наступательных операций армии РФ, - ISW

09:17 05.11.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Капитонова
ВСУ сорвали сразу несколько наступательных операций армии РФ, - ISW Фото: ВСУ уверенно держат оборону (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

За прошедшие несколько суток российские войска пытались прорваться вперед на разных участках фронта, однако Силы обороны Украины снова сорвали планы врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Российские войска продолжали наступать на севере Сумской области 3 и 4 ноября, однако не смогли добиться успехов из-за контратак ВСУ к северо-востоку от Сум. По данным источника, освещающего деятельность российской Северной группировки войск, 4 ноября оккупанты активизировали штурмы в направлении Мирополья.

В то же время источник, связанный с Западной группировкой войск РФ, опроверг утверждения об установлении российского контроля над Заречным северо-восточнее Лимана. По его информации, населенный пункт остается спорной "серой зоной", где российские подразделения пытаются закрепиться.

К востоку от Славянска и Краматорска российские войска атаковали 3 и 4 ноября, однако не продвинулись вперед. Украинские защитники проводили контратаки вдоль южного берега Северского Донца и юго-восточнее Славянска.

Наибольшую активность российские войска продемонстрировали на Константиновско-Дружковском направлении. По данным Генерального штаба ВСУ, 3 и 4 ноября оккупанты совершили там 24 штурма. Это наибольшее количество атак на отдельном направлении за указанный период.

В то же время на соседнем Добропольском направлении интенсивность российских атак снизилась. Ранее оккупанты сосредотачивали там основные усилия по меньшей мере с 1 августа 2026 года.

На Добропольском направлении российские войска продолжали наступательные действия 3 и 4 ноября, но не смогли продвинуться вперед из-за контратак украинских сил.

На юге Украины российские войска также не смогли продвинуться. В частности, 3 и 4 ноября оккупанты атаковали на Гуляйпольском направлении и в западной части Запорожской области. Украинские защитники контратаковали южнее Орехова.

Кстати, ранее мы сообщали, что Силы обороны Украины прорвались вперед сразу в двух областях.

Кроме того, стало известно о последствиях новой атаки ВСУ на Россию, которая произошла ночью 5 ноября.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Вооруженные силы Украины Войска РФ Война России против Украины
Новости
Зеленский рассчитывает на большую помощь США Украине после победы демократов
Зеленский рассчитывает на большую помощь США Украине после победы демократов
Аналитика
Укрытие или закрытие: что бизнес думает о идеях по безопасности Кабмина и что с ними не так
Мария Волощукредактор РБК-Украина Укрытие или закрытие: что бизнес думает о идеях по безопасности Кабмина и что с ними не так