ВСУ сорвали наступательные операции армии РФ на всех направлениях, - ISW

В течение нескольких минувших суток российские войска пытались прорваться вперед на разных направлениях фронта, однако Силы обороны Украины заблокировали продвижение врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

13 и 14 октября войска РФ продолжали наступательные действия на севере Харьковской области, однако подтвержденных успехов не добились.

Более того, российские чиновники и военные блогеры продолжают распространять фейки о якобы окружении украинских подразделений на северо-востоке Харьковской области.

В частности, 13 октября Министерство обороны РФ заявило в соцсети Max, что российские войска уничтожают якобы окруженных украинских военных в Николаевке, Варваровке и Нефедовке, расположенных к востоку от Волчанска.

14 октября российский военный блогер опубликовал карту, на которой утверждалось, что оккупанты замкнули кольцо между Волчанском и Большим Бурлуком, окружив Варваровку и территорию между Черным и Нефедовкой. В то же время аналитики ISW отмечают, что эти сообщения искажают реальную ситуацию, поскольку никаких подтверждений окружения украинских сил на этом направлении нет.

14 октября российские войска также проводили ограниченные наступательные операции на Купянском и Боровском направлениях, однако ВСУ не позволили противнику продвинуться вперед.

13 и 14 октября оккупанты атаковали к северо-востоку и юго-востоку от Лимана, но не смогли продвинуться. Российские войска также наступали восточнее Славянска, в частности вблизи Кривой Луки, Николаевки, Пискуновки и Калеников, однако подтвержденных успехов не добились.

В Константиновке и ее окрестностях российские войска продолжали наступательные действия 13 и 14 октября, однако подтвержденного продвижения не зафиксировано.

На юге Запорожской области российские источники также сообщали о продолжении наступления 13 и 14 октября на фоне украинских контратак. В то же время ISW не выявил доказательств продвижения российских войск на этом участке фронта.