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ЗСУ зі стрілецької зброї знищили 2 російські ударні дрони у Херсонській області, - ОК "Південь"

Фото: ЗСУ зі стрілецької зброї знищили 2 російські ударні дрони (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

ЗСУ продовжують контролювати ситуацію на Південнобузькому та Таврійському напрямках. Українські воїни потужно б'ють по російських окупантах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Ракетно-артилерійськими підрозділами Збройних сил України відпрацьовано 45 вогневих завдань.

Внаслідок дій наших військових було поранено 5 солдатів армії РФ, а також знищено 3 одиниці авто-бронетехніки противника.

В ОК "Південь" додали, що у Бериславському районі Херсонської області ЗСУ зі стрілецької зброї збили два ударних російських дрони.

Нагадаємо, нещодавно українські захисники показали трофейний вертоліт Мі-24, який вони забрали у росіян під час втечі тих з півдня України.

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Херсонська областьВійна Росії проти України