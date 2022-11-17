RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ из стрелкового оружия уничтожили 2 российских ударных дрона в Херсонской области, - ОК "Юг"

Фото: ВСУ из стрелкового оружия уничтожили 2 российских ударных дрона (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

ВСУ продолжают контролировать ситуацию в Южнобугском и Таврическом направлениях. Украинские воины мощно бьют по российским оккупантам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Ракетно-артиллерийскими подразделениями Вооруженных сил Украины отработано 45 огневых задач.

В результате действий наших военных были ранены 5 солдат армии РФ, а также уничтожены 3 единицы авто-бронетехники противника.

В ОК "Юг" добавили, что в Бериславском районе Херсонской области ВСУ из стрелкового оружия сбили два ударных российских дрона.

Напомним, недавно украинские защитники показали трофейный вертолет Ми-24, который они забрали у россиян во время бегства с юга Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская областьВойна России против Украины