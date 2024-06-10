ЗСУ продовжують стримувати ворога, на Покровському напрямку ситуація напружена, - Генштаб

На фронті Сили оборони України стримують ворожі штурми і не дають окупантам просуватися на різних напрямках, бойові дії тривають. Найгарячішим залишається Покровський нарпямок, де ситуація визначена оборонцями як напружена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Генерального штабу ЗСУ.

У військовому командуванні надали дані щодо оперативної обстановки станом на 22.30 9 червня.

Російські обстріли

Російські окупанти завдали по території України 3 ракетні удари із застосуванням 3 ракет та 53 авіаційні удари із застосуванням 69 КАБів.

Також ворог задіяв при атаках 529 дронів-камікадзе.

Крім того, розповіли в Генштабі, загарбники здійснили 2888 обстрілів по позиціях Сил оборони України і населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

Ситуація на фронті

Зазначається, що з початку доби та до вечора неділі на фронті відбулося 73 бойових зіткнення.

На Харківському напрямку відбулось 5 бойових зіткнень без успіху для противника. Окупанти продовжували спроби атакувати підрозділи ЗСУ в районах Вовчанська, Липців та західніше Глибокого.

На Куп'янському та Лиманському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала.

"Штурмові дії противника успіхів не мали, ситуація контрольована. Тривають дві ворожі атаки в районах Піщаного та Греківки", - передали в Генштабі.

На Сіверському напрямку окупанти безуспішно атакували позиції Сил оборони в районі Виїмки.

На Краматорському напрямку було 9 бойових зіткнень. Зазначається, що найбільшу активність окупанти проявляли в районі Іванівського, проте всі спроби ворога покращити своє становище були безуспішними.

На Покровському напрямку агресор 27 разів атакував позиції ЗСУ в районах Прогресу, Євгенівки, Новоолександрівки, Новопокровського, Новоселівки Першої, Яснобродівки та Карлівки.

"18 атак відбито, дев'ять іще тривають. Ситуація напружена. Сили оборони тримають рубежі, вживають заходів щодо недопущення просування ворога в глиб території України", - йдеться у звіті.

На Курахівському напрямку ворог 8 разів атакував позиції ЗСУ в районах Парасковіївки та Красногорівки. 7 атак відбито. Триває боєзіткнення в районі Красногорівки. Ситуація під контролем Сил оборони.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках ситуація залишилась без суттєвих змін.

"Усього від початку доби ворог чотири рази безуспішно намагався витіснити наших захисників із займаних позицій в районах Малої Токмачки та Кринок. Втрат позицій та територій не допущено", - зазначається у звіті Генштабу.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Удари по силах ворога

Підрозділами авіації та ракетних військ і артилерії ЗСУ з початку доби 9 травня і до вечора було завдано уражень: