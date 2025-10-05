ЗСУ збільшують ураження ворога на Добропільському напрямку: триває зачистка

За його словами, наразі підвищується ураження місць накопичення ворога на Добропільскому напрямку на Донеччині.

"Задача досить успішно реалізовується й підвищується ураження місць накопичення ворога. Знищується активно його логістика. За добу на цьому напрямку втрати ворога становлять 47 осіб і 32 з яких безповоротно", - сказав Шаповал.

Контрнаступальна операція ЗСУ

Президент Володимир Зеленський кілька тижнів тому повідомив, що українські сили розпочали контрнаступ на Добропільському напрямку. За його словами, саме там російські війська намагалися зосередити основні сили для просування, однак успіху не досягли - українські захисники перейшли у контратаку.

Ще 29 вересня Сирський повідомляв, що площа деокупованої внаслідок контрнаступу під Добропіллям території сягнула близько 175 кв. км.