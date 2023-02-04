ЗСУ збільшили кількість рейдів на східний берег Дніпра: карти боїв

Контрнаступ ЗСУ на сході Харківської та заході Луганської областей

Російські війська здійснили обмежений наземний наступ на північний захід від Сватового та продовжили наступальні операції вздовж лінії Сватове-Кремінна 3 лютого. Генштаб України повідомив, що українські війська відбили російські штурми біля Стельмахівки (15 км на захід від Сватового) Луганської області.

Відомий російський "воєнокор" 2 лютого заявив, що українські сили готувалися відбити російську атаку в районі лінії Гряниківка-Петропавлівка-Синьківка і що українська диверсійно-розвідувальна група діяла поблизу Кислівки (26 км на північний захід від Сватового). Інший військовий блогер розширив повідомлення від 3 лютого, в якому стверджувалося, що російські війська відбили українське просування в районі Сватове-Кремінна, який у звіті назвали "найнапруженішою ділянкою" Луганського фронту.

У повідомленні стверджувалося, що російський 488-й мотострілецький полк (144-а мотострілецька дивізія 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу) регулярно обстрілював українські позиції в районі Сватове-Кремінна. Інший "воєнокор" 2 лютого заявив, що 144-та мотострілецька дивізія провела успішні дії в районі Сватове-Кремінна 1 лютого і що українські сили вночі перекинули туди резерви. Він також стверджував, що українські сили збільшили темп артилерійського вогню та провели кілька контратак, які російські війська відбили.

Також він стверджував, що російські війська здійснили атаки в невизначеному районі вздовж лінії Сватове-Кремінна, прориваючи першу лінію оборони українських сил. За його словами, російські сили зосередилися на утриманні цих нових оборонних позицій і провели розвідку українських ліній. Також він стверджував, що російський 59-й танковий полк (144-а мотострілецька дивізія, 20-а загальновійськова армія, Західний військовий округ) провів успішні наступальні дії на лінії Сватове-Кремінна.

3 лютого російські війська активізували наступальні дії на захід від Кремінної. 3 лютого в Генштабі України повідомили, що українські війська відбили російські штурми поблизу Невського (18 км на північний захід від Кремінної) та Білогорівки (12 км на південь від Кремінної) Луганської області. 3 лютого речник Східного угруповання військ України Сергій Череватий заявив, що російські війська посилили бойову активність на Лиманському напрямку та здійснили рекордну кількість артилерійських ударів (384) і 20 бойових зіткнень.

2 лютого російський "воєнокор" заявив, що 3-я мотострілецька дивізія (20-а загальновійськова армія, Західний військовий округ) розпочала наступ біля балки Журавка на північний захід від Кремінної. Він також стверджує, що 144-та мотострілецька дивізія прорвала українську оборону на два кілометри в напрямку Ямполівки (16 км на захід від Кремінної), а російські штурмові групи просунулися до українських позицій біля Діброви (5 км на південний захід від Кремінної). За його словами, українські сили відступили на другу лінію оборони після російської атаки в Серебрянському лісі (10 км на південний захід від Кремінної).

Інший військовий блогер 3 лютого заявив, що російські війська намагалися просунутися біля Червонопопівки (5 км на північ від Кремінної) з Площанки (15 км на північний захід від Кремінної), щоб відкинути українські сили через річку Жеребець. Крім того, різні російські джерела стверджували, що українські війська взяли під контроль Білогорівку. Окупаційний мер Лисичанська Андрій Скорий 3 лютого заявив, що українські війська залишили свої позиції в Білогорівці, цю заяву посилили інші військові блогери.

Проте претензії щодо статусу Білогорівки суперечливі. Інший "воєнокор" 3 лютого заявив, що російські війська атакували Білогорівку, але не змогли взяти населений пункт. На кадрах, опублікованих 1 лютого, видно, як нібито російські війська, замасковані під українську піхоту, атакують українські позиції поблизу Білогорівки. Якби російські сили, одягнені в українську форму, атакували українські позиції, це було б порушенням Женевської конвенції про військові злочини, яка забороняє "неправомірне використання... військових знаків розрізнення та форми ворога".

Ситуація на Донбасі

3 лютого російські війська продовжили наземні атаки навколо Бахмута. Генштаб України повідомив, що українські війська відбили російські атаки на сам Бахмут; на північний схід від Бахмута поблизу Верхньокам'янського, Миколаївки, Красної Гори, Парасковіївки; і на південний захід від Бахмута біля Іванівського та Курдіумівки.

3 лютого речник Східного угруповання військ України Сергій Череватий заявив, що протягом доби в районі Бахмута російські та українські війська відбулися 23 бойових зіткнення. Геолокаційні кадри, опубліковані 2 лютого, підтверджують, що російські війська просунулися на східну околицю Бахмута. Російський "воєнокор" стверджував, що сили групи "Вагнера" розширили свій контроль біля заводу "Сініат" у східному Бахмуті.

Крім того, російські джерела продовжували обговорювати нібито, що "Вагнер" просунувся на північний схід від Бахмута в районі Миколаївка-Роздолівка приблизно за 15 км на північ від Бахмута. Колишній командир бойовиків і засуджений військовий злочинець Ігор Гіркін зазначив, що дії росіян на північний схід від Бахмута спрямовані на розвиток наступу на Сіверськ (30 км на північ від Бахмута). Російські військові блогери стверджували, що війська "Вагнера" на південний захід від Бахмута продовжують просування з району Кліщіївки в бік Іванівського (5 км на захід від Бахмута), щоб перерізати трасу Т0504 Костянтинівка-Часів Яр-Бахмут.

3 лютого російські війська не проводили жодних підтверджених наземних атак на західну околицю міста Донецька чи в західній частині Донецької області. Російський "воєнокор" стверджував, що російські війська атакували в напрямку Водяного (на північно-західній околиці міста Донецька), але темп бойових дій на донецькому напрямку зменшилася.

Заступник міського голови Вугледара (30 км на південний захід від Донецька) Максим Вербовський заявив, що російські війська більше не намагаються прорвати українську оборону навколо Вугледара, а натомість намагаються оточити місто з двох сторін (ймовірно, з півдня та сходу). Російський "воєнокор" зазначив, що ситуація навколо Вугледара залишається дуже напруженою і характеризується позиційними боями.

"Південна вісь"

3 лютого російські війська не здійснили жодних підтверджених територіальних здобутків на "Південній осі". Українські чиновники продовжують включати можливий наступ Росії на південному напрямку в свій прогнозний конус станом на 3 лютого. Голова Українського спільного координаційного прес-центру Південних сил Наталія Гуменюк заявила, що російські сили продовжують зосереджувати свої зусилля на сході України, але російські сили не виключають можливості "несподіваного" вторинного наступу на півдні.

Речник українського Об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський заявив, що президент Росії Володимир Путін наказав російським військам захопити місто Запоріжжя до 31 березня 2023 року та що російські війська проводили операції на виконання наказу Путіна, ймовірно, маючи на увазі локалізовані наземні атаки в Запорізькій області наприкінці січня. Українські офіційні особи та російські джерела не повідомляли, що російські війська 3 лютого здійснили наземні атаки на півдні України. Російські джерела стверджували, що лінія фронту в Запорізькій області не змінилася, а вздовж лінії фронту продовжують діяти російські та українські диверсійно-розвідувальні групи.

Російське джерело стверджувало, що українські сили здійснили обмежені рейди поблизу островів Круглий і Довгий на південь від Кінбурнського півострова 2 і 3 лютого, що стало першим випадком, коли українські війська досягли району на південь від Кінбурнського півострова після того, як російські війська його спочатку захопили.

Проте ISW не спостерігало кадрів чи українських репортажів, які підтверджують це твердження. Джерело стверджує, що українські сили збільшили кількість рейдів через річку Дніпро з кінця січня 2023 року, щоб закріпити російські сили на східному (лівому) березі річки Дніпро в Херсонській області.

3 лютого російські війська продовжували звичайні артилерійські удари на захід від Гуляйполя, а також у Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях. 3 лютого Південне оперативне командування України попередило, що російські війська збільшили кількість ракетоносців "Калібр" у Чорному морі та готуються до чергової хвилі ракетних ударів.

