ВСУ увеличили количество рейдов на восточный берег Днепра: карты боев

Контрнаступление ВСУ на востоке Харьковской и западе Луганской областей

Российские войска совершили ограниченное наземное наступление северо-западнее Сватового и продолжили наступательные операции вдоль линии Сватово-Кременная 3 февраля. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили российские штурмы возле Стельмаховки (15 км к западу от Сватового) Луганской области.

Известный российский "военокор" 2 февраля заявил, что украинские силы готовились отразить российскую атаку в районе линии Гряниковка-Петропавловка-Синьковка и что украинская диверсионно-разведывательная группа действовала вблизи Кисловки (26 км северо-западнее Сватового). Другой военный блогер расширил сообщение от 3 февраля, в котором утверждалось, что российские войска отразили украинское продвижение в районе Сватово-Кременная, который в отчете назвали "самым напряженным участком" Луганского фронта.

В сообщении утверждалось, что российский 488-й мотострелковый полк (144-я мотострелковая дивизия 20-й общевойсковой армии Западного военного округа) регулярно обстреливал украинские позиции в районе Сватово-Кременная. Другой "военнокор" 2 февраля заявил, что 144-я мотострелковая дивизия провела успешные действия в районе Сватово-Кременная 1 февраля и что украинские силы ночью перебросили туда резервы. Он также утверждал, что украинские силы увеличили темп артиллерийского огня и провели несколько контратак, отбитых российскими войсками.

Также он утверждал, что российские войска совершили атаки в неопределенном районе вдоль линии Сватово-Кременная, прорывая первую линию обороны украинских сил. По его словам, российские силы сосредоточились на удержании новых оборонных позиций и провели разведку украинских линий. Также он утверждал, что российский 59-й танковый полк (144-я мотострелковая дивизия, 20-я общевойсковая армия, Западный военный округ) провел успешные наступательные действия на линии Сватово-Кременная.

3 февраля российские войска активизировали наступательные действия к западу от Кременной. 3 февраля в Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отразили российские штурмы вблизи Невского (18 км к северо-западу от Кременной) и Белогоровки (12 км к югу от Кременной) Луганской области. 3 февраля спикер Восточной группировки войск Украины Сергей Череватый заявил, что российские войска усилили боевую активность на Лиманском направлении и осуществили рекордное количество артиллерийских ударов (384) и 20 боевых столкновений.

2 февраля российский "военокор" заявил, что 3-я мотострелковая дивизия (20-я общевойсковая армия, Западный военный округ) начала наступление у балки Журавка к северо-западу от Кременной. Он также утверждает, что 144-я мотострелковая дивизия прорвала украинскую оборону на два километра в направлении Ямполевки (16 км к западу от Кременной), а российские штурмовые группы продвинулись к украинским позициям у Дибровы (5 км к юго-западу от Кременной). По его словам, украинские силы отступили на вторую линию обороны после российской атаки в Серебрянском лесу (10 км к юго-западу от Кременной).

Другой военный блогер 3 февраля заявил, что российские войска пытались продвинуться у Краснопоповки (5 км к северу от Кременной) с Площадки (15 км к северо-западу от Кременной), чтобы отбросить украинские силы через реку Жеребец. Кроме того, разные российские источники утверждали, что украинские войска взяли под контроль Белогоровку. Оккупационный мэр Лисичанска Андрей Скорый 3 февраля заявил, что украинские войска оставили свои позиции в Белогоровке, это заявление усилили другие военные блоггеры.

Однако претензии по статусу Белогоровки противоречивы. Другой военнокор 3 февраля заявил, что российские войска атаковали Белогоровку, но не смогли взять населенный пункт. На кадрах, опубликованных 1 февраля, видно, что якобы российские войска, замаскированные под украинскую пехоту, атакуют украинские позиции вблизи Белогоровки. Если бы российские силы, одетые в украинскую форму, атаковали украинские позиции, это было бы нарушением Женевской конвенции о военных преступлениях, запрещающей "неправомерное использование... военных знаков различия и формы врага".

Ситуация на Донбассе

3 февраля русские войска продолжили наземные атаки вокруг Бахмута. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили российские атаки на сам Бахмут; северо-восточнее Бахмута вблизи Верхнекаменского, Николаевки, Красной Горы, Парасковеевки; и юго-западнее Бахмута у Ивановского и Курдиумовки.

3 февраля спикер Восточной группировки войск Украины Сергей Череватый заявил, что в течение суток в районе Бахмута российские и украинские войска произошли 23 боевых столкновения. Геолокационные кадры, опубликованные 2 февраля, подтверждают, что российские войска продвинулись на восточную окраину Бахмута. Российский "военокор" утверждал, что силы группы "Вагнера" расширили свой контроль у завода "Синиат" в восточном Бахмуте.

Кроме того, российские источники продолжали обсуждать якобы, что "Вагнер" продвинулся к северо-востоку от Бахмута в районе Николаевка-Раздоловка примерно в 15 км к северу от Бахмута. Бывший командир боевиков и осужденный военный преступник Игорь Гиркин отметил, что действия россиян к северо-востоку от Бахмута направлены на развитие наступления на Северск (30 км к северу от Бахмута). Российские военные блоггеры утверждали, что войска "Вагнера" юго-западнее Бахмута продолжают продвижение из района Клищиевки в сторону Ивановского (5 км к западу от Бахмута), чтобы перерезать трассу Т0504 Константиновка-Времен Яр-Бахмут.

3 февраля российские войска не проводили никаких подтвержденных наземных атак на западную окраину города Донецка или в западной части Донецкой области. Российский "военокор" утверждал, что российские войска атаковали в направлении Водяного (на северо-западной окраине города Донецка), но темп боевых действий на донецком направлении снизился.

Заместитель городского головы Угледара (30 км юго-западнее Донецка) Максим Вербовский заявил, что российские войска больше не пытаются прорвать украинскую оборону вокруг Угледара, а пытаются окружить город с двух сторон (вероятно, с юга и востока). Российский военнокор отметил, что ситуация вокруг Угледара остается очень напряженной и характеризуется позиционными боями.

"Южная ось"

3 февраля российские войска не осуществили никаких подтвержденных территориальных достижений на "Южной оси". Украинские чиновники продолжают включать возможное наступление России на южном направлении в свой прогнозный конус по состоянию на 3 февраля. Глава Украинского совместного координационного пресс-центра Южных сил Наталья Гуменюк заявила, что российские силы продолжают сосредотачивать свои усилия на востоке Украины, но российские силы не исключают возможности "неожиданного" вторичного наступления на юге.

Представитель украинского Объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский заявил, что президент России Владимир Путин приказал российским войскам захватить город Запорожье до 31 марта 2023 года и что российские войска проводили операции по исполнению приказа Путина, вероятно, имея в виду локализованные наземные. атаки в Запорожской области в конце января Украинские официальные лица и российские источники не сообщали, что российские войска 3 февраля совершили наземные атаки на юге Украины. Российские источники утверждали, что линия фронта в Запорожской области не изменилась, а вдоль линии фронта продолжают действовать российские и украинские диверсионно-разведывательные группы.

Российский источник утверждал, что украинские силы совершили ограниченные рейды у островов Круглый и Довгий к югу от Кинбурнского полуострова 2 и 3 февраля, что стало первым случаем, когда украинские войска достигли района к югу от Кинбурнского полуострова после того, как российские войска его сначала захватили.

Однако ISW не наблюдало кадров или украинских репортажей, подтверждающих это утверждение. Источник утверждает, что украинские силы увеличили количество рейдов через реку Днепр с конца января 2023, чтобы закрепить российские силы на восточном (левом) берегу реки Днепр в Херсонской области.

3 февраля российские войска продолжали обычные артиллерийские удары западнее Гуляйполя, а также в Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях. 3 февраля Южное оперативное командование Украины предупредило, что российские войска увеличили количество ракетоносцев "Калибр" в Черном море и готовятся к очередной волне ракетных ударов.

