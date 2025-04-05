ЗСУ збільшили ефективність безпілотних систем: Сирський розповів про успіхи на фронті

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Олександр Сирський провів щомісячну робочу нараду з питань розвитку безпілотних систем.

Завдяки використанню безпілотних апаратів, Сили оборони України мають можливість ефективно вражати ворога та його техніку, зокрема артилерією, а головне - зберігати життя наших військових. Він підкреслив важливість безпілотників для збереження життів на полі бою.

Заслухавши звіт командування Сил безпілотних систем, було озвучено, що за березень цього року безпілотники різних типів знищили понад 77 тисяч ворожих цілей, що на 10 відсотків більше, ніж у лютому.

У результаті роботи безпілотних систем було також значно збільшено їх кількість та ефективність. Безпілотні комплекси, що здатні діяти на дистанції до 20 км, вже працюють на фронті, підвищуючи бойову спроможність військ ЗСУ.

Продовжується боротьба з ворожими безпілотниками, і значний прогрес досягнуто у знищенні ворожих розвідувальних дронів оперативно-тактичного рівня. За березень було знешкоджено близько тисячі таких дронів завдяки злагодженій роботі систем ППО та дронів-перехоплювачів.

Велика увага приділяється також протидії ворожим безпілотним системам. Для цього впроваджуються новітні системи радіоелектронної боротьби (РЕБ), які значно збільшили кількість систем ближньої дії, забезпечуючи захист наших підрозділів від атак ворожих дронів.

Генерал Сирський наголосив, що безпілотні системи стрімко розвиваються, і важливо постійно слідкувати за технологічними новаціями, впроваджуючи досвід на практиці.