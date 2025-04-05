ВСУ увеличили эффективность беспилотных систем: Сырский рассказал об успехах на фронте

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Александр Сырский провел ежемесячное рабочее совещание по вопросам развития беспилотных систем.

Благодаря использованию беспилотных аппаратов, Силы обороны Украины имеют возможность эффективно поражать врага и его технику, в частности артиллерией, а главное - сохранять жизни наших военных. Он подчеркнул важность беспилотников для сохранения жизней на поле боя.

Заслушав отчет командования Сил беспилотных систем, было озвучено, что за март этого года беспилотники разных типов уничтожили более 77 тысяч вражеских целей, что на 10 процентов больше, чем в феврале.

В результате работы беспилотных систем было также значительно увеличено их количество и эффективность. Беспилотные комплексы, способные действовать на дистанции до 20 км, уже работают на фронте, повышая боевую способность войск ВСУ.

Продолжается борьба с вражескими беспилотниками, и значительный прогресс достигнут в уничтожении вражеских разведывательных дронов оперативно-тактического уровня. За март было обезврежено около тысячи таких дронов благодаря слаженной работе систем ПВО и дронов-перехватчиков.

Большое внимание уделяется также противодействию вражеским беспилотным системам. Для этого внедряются новейшие системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые значительно увеличили количество систем ближнего действия, обеспечивая защиту наших подразделений от атак вражеских дронов.

Генерал Сырский подчеркнул, что беспилотные системы стремительно развиваются, и важно постоянно следить за технологическими новациями, внедряя опыт на практике.