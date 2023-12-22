UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ збили три російські Су-34 на південному напрямку

Фото: ЗСУ знищили три російські Су-34 (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники сьогодні, 22 грудня, знищили три російських літаки Су-34. Це сталося на південному напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука у Telegram.

"Сьогодні опівдні на Південному напрямку - мінус три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34", - йдеться у повідомленні.

Командувач Повітряних сил не розкрив деталей операції, а також точної локації.

За словами Олещука, на збитому сьогодні вночі "шахеді" окупанти написали "сDохните с*ки". Відповідь захисників не забарилася.

Що відомо про нічну атаку дронів

Ще з вечора 21 грудня Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски та рух "шахедів". Відомо, що вибухи через роботу ППО чули у столиці, Київській, Одеській та Хмельницькій областях.

Всього окупанти випустили 28 "шахедів", сили ППО знищили 24 з них.

У Києві впали уламки дрона на багатоповерхівку, виникла пожежа. Це сталося у Соломʼянському районі. Крім того, є також пошкодження через уламки у Дарницькому та Голосіївському районах. РБК-Україна побувало на місці інциденту.

У столиці через нічну атаку постраждали двоє людей, одного чоловіка госпіталізували.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяРосавиацияВоздушные силы УкраиныВійна в УкраїніВійна Росії проти України