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ВСУ сбили три российских Су-34 на южном направлении

Фото: ВСУ уничтожили три российских Су-34 (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники сегодня, 22 декабря, уничтожили три российских самолета Су-34. Это произошло на южном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука в Telegram.

"Сегодня в полдень на Южном направлении - минус три российских истребителя-бомбардировщика Су-34", - говорится в сообщении.

Командующий Воздушными силами не раскрыл деталей операции, а также точной локации.

По словам Олещука, на сбитом сегодня ночью "шахеде" оккупанты написали "сDохните с*ки". Ответ защитников не заставил себя ждать.

Что известно о ночной атаке дронов

Еще с вечера 21 декабря Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках и движении "шахедов". Известно, что взрывы из-за работы ПВО слышали в столице, Киевской, Одесской и Хмельницкой областях.

Всего оккупанты выпустили 28 "шахедов", силы ПВО уничтожили 24 из них.

В Киеве упали обломки дрона на многоэтажку, возник пожар. Это произошло в Соломенском районе. Кроме того, есть также повреждения из-за обломков в Дарницком и Голосеевском районах. РБК-Украина побывало на месте инцидента.

В столице из-за ночной атаки пострадали два человека, одного мужчину госпитализировали.

 

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