ЗСУ збили третій за день російський ударний вертоліт Ка-52

Сьогодні, 24 жовтня, близько 21.30 у Бериславському районі Херсонської області українські військові збили третій за день російський ударний вертоліт Ка-52.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Повітряних сил ЗС України.

Нагадаємо, що сьогодні в районі обіду ЗСУ протягом півгодини знищили два ударні вертольоти Ка-52 противника в Херсонській області.

Зазначимо, ЗСУ регулярно знищують ворожі Ка-52 на Херсонщині. Так, учора, 24 жовтня, російський "Алігатор" був збитий з кулемета.

Також ми писали, що українські військові знищили три російські реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град" у Запорізькій області.

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