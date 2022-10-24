ВСУ сбили третий за день российский ударный вертолет Ка-52

Сегодня, 24 октября, около 21:30 в Бериславском районе Херсонской области украинские военные сбили третий за день российский ударный вертолет Ка-52.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВС Украины.

Напомним, что сегодня в районе обеда ВСУ в течение получаса уничтожили два ударных вертолета Ка-52 противника в Херсонской области.

Отметим, ВСУ регулярно уничтожают вражеские Ка-52 на Херсонском направлении. Так, вчера, 24 октября, российский “Аллигатор” был сбит из пулемета.

Также мы писали, что украинские военные уничтожили три российские реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" в Запорожской области.

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