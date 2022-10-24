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ВСУ сбили третий за день российский ударный вертолет Ка-52

Фото: ВСУ сбили третий за день ударный вертолет Ка-52 (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сегодня, 24 октября, около 21:30 в Бериславском районе Херсонской области украинские военные сбили третий за день российский ударный вертолет Ка-52.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВС Украины.

Очередную воздушную цель на свой счет записало подразделение Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" Воздушных Сил Вооруженных сил Украины.

Напомним, что сегодня в районе обеда ВСУ в течение получаса уничтожили два ударных вертолета Ка-52 противника в Херсонской области.

Отметим, ВСУ регулярно уничтожают вражеские Ка-52 на Херсонском направлении. Так, вчера, 24 октября, российский “Аллигатор” был сбит из пулемета.

Также мы писали, что украинские военные уничтожили три российские реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" в Запорожской области.

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Вторжение России в УкраинуХерсонская областьВСУ