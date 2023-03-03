UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ збили штурмовик та ударний вертоліт окупантів, - Генштаб

Фото: ЗСУ збили штурмовик та ударний вертоліт окупантів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські військові за день знищили літак Су-25 та ударний гелікоптер Мі-24, а також семеро безпілотників російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Наші захисники збили ворожий штурмовик Су-25, вертоліт Мі-24 та 7 БпЛА (1 – типу "Суперкам", 2 – "Орлан" та 4 – "Ланцет")", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Крім того, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 6 районів зосередження противника та його боєприпасів.

Раніше повідомлялося, що вчора на Херсонщині українські зенітники знищили російський розвідувальний безпілотник "Орлан-10". Також ЗСУ вдалося підірвати черговий ворожий склад боєкомплекту.

Також 27 лютого окупанти вночі намагалися атакувати Київ "Шахедами". У повітряному просторі довкола столиці українські сили ППО знищили 9 дронів-камікадзе.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниСу-25ПВОГенштаб ВСУВторгнення Росії до України