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ВСУ сбили штурмовик и ударный вертолет оккупантов, - Генштаб

Фото: ВСУ сбили штурмовик и ударный вертолет оккупантов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные за день уничтожили самолет Су-25 и ударный вертолет Ми-24, а также семь беспилотников российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Наши защитники сбили вражеский штурмовик Су-25, вертолет Ми-24 и 7 БпЛА (1 – типа "Суперкам", 2 – "Орлан" и 4 – "Ланцет")", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Кроме того, авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 6 районов сосредоточения противника и его боеприпасов.

Ранее сообщалось, что вчера в Херсонской области украинские зенитчики уничтожили российский разведывательный беспилотник "Орлан-10". Также ВСУ удалось взорвать очередной вражеский состав боекомплекта.

Также 27 февраля оккупанты ночью пытались атаковать Киев "Шахедами". В воздушном пространстве вокруг столицы украинские силы ПВО уничтожили 9 дронов-камикадзе.

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Вооруженные силы УкраиныСу-25ПВОГенштаб ВСУВторжение России в Украину