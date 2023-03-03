ВСУ сбили штурмовик и ударный вертолет оккупантов, - Генштаб

Украинские военные за день уничтожили самолет Су-25 и ударный вертолет Ми-24, а также семь беспилотников российских войск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
"Наши защитники сбили вражеский штурмовик Су-25, вертолет Ми-24 и 7 БпЛА (1 – типа "Суперкам", 2 – "Орлан" и 4 – "Ланцет")", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Кроме того, авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 6 районов сосредоточения противника и его боеприпасов.
Ранее сообщалось, что вчера в Херсонской области украинские зенитчики уничтожили российский разведывательный беспилотник "Орлан-10". Также ВСУ удалось взорвать очередной вражеский состав боекомплекта.
Также 27 февраля оккупанты ночью пытались атаковать Киев "Шахедами". В воздушном пространстве вокруг столицы украинские силы ПВО уничтожили 9 дронов-камикадзе.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.