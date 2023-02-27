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Війська РФ вночі намагалися атакувати Київ "Шахедами": сили ППО збили 9 дронів

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Київ, Понеділок 27 лютого 2023 07:51
Війська РФ вночі намагалися атакувати Київ "Шахедами": сили ППО збили 9 дронів Фото: сили ППО в небі довкола Києва знищили 9 ворожих дронів-камікадзе (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Окупанти вночі намагалися атакувати Київ "Шахедами". У повітряному просторі довкола столиці українські сили ППО знищили 9 дронів-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської МВА.

"У повітряному просторі навколо Києва було збито 9 БПЛА. За попередньою оцінкою, ворог застосував боєприпаси Shahed, що баражирують. Атака дронів фактично здійснювалася двома хвилями, максимально розтягнутими за часом", - заявив керівник Київської МВА Сергій Попко.

За його словами, таким чином противник намагався реалізувати свою тактичну мету – виснажити сили ППО. Тому остання нічна повітряна тривога у Києві тривала 5 з половиною годин.

"За попередніми даними, обійшлося без жертв та попадань в об'єкти інфраструктури. Дякуємо силам нашої протиповітряної оборони", - додав він.

Раніше повідомлялося, що російські війська сьогодні вночі, 27 лютого, з 23:00 до ранку атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва, з 14 дронів сили ППО знищили 11 штук.

Також повідомлялося, що українські сили протиповітряної оборони збили розвідувальний безпілотник росіян у Київській області під час повітряної тривоги 23 лютого.

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