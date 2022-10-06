ЗСУ збили шість дронів-камікадзе над Одеською та Миколаївською областями, - ОК "Південь"

Зазначається, що ППО збила шість дронів-камікадзе, які вночі атакували Одеську та Миколаївську області.

Підрозділи ракетних військ та артилерії виконали понад 350 вогневих завдань, за результатами яких орієнтовні втрати ворога становлять:

58 окупантів;

9 танків;

17 одиниць автобронетехніки;

гаубиці "Мста-С", "Мста-Б", "Акація";

міномет;

командно-штабна машина;

реактивна система залпового вогню "Град";

протитанковий ракетний комплекс;

склади боєприпасів у Баштанському та Бериславському районах;

безпілотник типу "Орлан-10".

Силами тактичного підрозділу противником була спроба провести наступальні дії у напрямку Любомировки. Удачі не мав, із втратами відступив.

До вечора ворог завдав авіаційного удару гелікоптером по позиціях ЗСУ. У відповідь нашою авіацією завдано 4 удари по супротивнику,

Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі - з 10 одиниць, тримається поблизу кримського берега, але 5 ракетоносіїв, з яких 2 підводні, тримають напоготові понад 3 десятки ракет типу "Калібр",

Як відомо, сьогодні вночі росіяни атакували Білу Церкву (Київська область) за допомогою іранських безпілотників. Ворог випустив населеним пунктом близько 12 БПЛА. Проте українська ППО змогла знищити шість дронів. Внаслідок атаки постраждали об'єкти інфраструктури, поранено одну людину.

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