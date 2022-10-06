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ВСУ сбили шесть дронов-камикадзе над Одесской и Николаевской областями, - ОК "Юг"

Фото: украинские военные (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Артур Родивилов

Вооруженные силы Украины за сутки уничтожили шесть дронов-камикадзе, два склада боеприпасов и почти 60 оккупантов на юге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Отмечается, что ПВО сбила шесть дронов-камикадзе, которые ночью атаковали Одесскую и Николаевскую области.

Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили свыше 350 огневых задач, по результатам которых ориентировочные потери врага составляют:

  • 58 оккупантов;
  • 9 танков;
  • 17 единиц авто-бронетехники;
  • гаубицы "Мста-С", "Мста-Б", "Акация";
  • миномет;
  • командно-штабная машина;
  • реактивная система залпового огня "Град";
  • противотанковый ракетный комплекс;
  • склады боеприпасов в Баштанском и Бериславском районах;
  • беспилотник типа "Орлан-10".

Силами тактического подразделения противником была предпринята попытка провести наступательные действия в направлении Любомировки. Удачи не имел, с потерями отступил.

К вечеру враг нанес авиационный удар вертолетом по позициям ВСУ. В ответ нашей авиацией нанесено 4 удара по противнику,

Корабельная группировка вражеского флота в Черном море - из 10 единиц, держится вблизи крымского берега, но 5 ракетоносителей, из которых 2 подводные, держат наготове более 3 десятков ракет типа "Калибр",

Как известно, сегодня ночью россияне атаковали Белую Церковь (Киевская область) с помощью иранских беспилотников. Враг выпустил по населенному пункту около 12 БПЛА. Однако украинская ПВО смогла уничтожить шесть дронов. В результате атаки пострадали объекты инфраструктуры, ранен один человек.

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