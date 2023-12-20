ЗСУ збили російську ракету Х-59 поблизу Дніпра

Сили оборони України сьогодні, 20 грудня, збили ворожу ракету Х-59 у Дніпропетровській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Схід".
Зазначається, що російську керовану авіаційну ракету Х-59 вдалося збити в Дніпровському районі Дніпропетровської області.
Це результат роботи підрозділу Повітряного командування "Схід".
Нещодавно ЗСУ знищили російську ракету Х-59 у Криворізькому районі Дніпропетровської області.
Також 11 грудня українські воїни повідомили, що знищили ворожу ракету Х-59 у Криворізькому районі Дніпропетровської області.
Раніше ЗСУ також відзвітували, що над Криворізьким районом збили ворожу ракету.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.