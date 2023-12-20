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ЗСУ збили російську ракету Х-59 поблизу Дніпра

Архівне фото: ЗСУ збили російську ракету Х-59 поблизу Дніпра (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України сьогодні, 20 грудня, збили ворожу ракету Х-59 у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Схід".

Зазначається, що російську керовану авіаційну ракету Х-59 вдалося збити в Дніпровському районі Дніпропетровської області.

Це результат роботи підрозділу Повітряного командування "Схід".

ЗСУ знищують російські ракети в Дніпропетровській області

Нещодавно ЗСУ знищили російську ракету Х-59 у Криворізькому районі Дніпропетровської області.

Також 11 грудня українські воїни повідомили, що знищили ворожу ракету Х-59 у Криворізькому районі Дніпропетровської області.

Раніше ЗСУ також відзвітували, що над Криворізьким районом збили ворожу ракету.

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