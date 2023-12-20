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ВСУ сбили российскую ракету Х-59 вблизи Днепра

Архивное фото: ВСУ сбили российскую ракету Х-59 вблизи Днепра (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины сегодня, 20 декабря, сбили вражескую ракету Х-59 в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Восток".

Отмечается, что российскую управляемую авиационную ракету Х-59 удалось сбить в Днепровском районе Днепропетровской области.

Это результат работы подразделения Воздушного командования "Восток".

ВСУ уничтожают российские ракеты в Днепропетровской области

Недавно ВСУ уничтожили российскую ракету Х-59 в Криворожском районе Днепропетровской области.

Также 11 декабря украинские воины сообщили, что уничтожили вражескую ракету Х-59 в Криворожском районе Днепропетровской области.

Ранее ВСУ также отчитались, что над Криворожским районом сбили вражескую ракету.

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