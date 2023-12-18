Українські воїни збили ракету Х-59 у Криворізькому районі
Архівне фото: Українські воїни збили ракету Х-59 у Криворізькому районі (Getty Images)
Сили оборони України сьогодні, 18 грудня, знищили російську ракету Х-59 у Криворізькому районі Дніпропетровської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Схід".
Зазначається, що це результат роботи підрозділу Повітряного командування "Схід".
Воїнам вдалося знищити керовану авіаційну ракету Х-59 у Криворізькому районі Дніпропетровської області.
ЗСУ знищують ракети в Криворізькому районі
11 грудня українські воїни повідомили, що знищили ворожу ракету Х-59 у Криворізькому районі Дніпропетровської області.
Раніше ЗСУ також відзвітували, що над Криворізьким районом збили ворожу ракету.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.