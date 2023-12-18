Українські воїни збили ракету Х-59 у Криворізькому районі

Сили оборони України сьогодні, 18 грудня, знищили російську ракету Х-59 у Криворізькому районі Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Схід".

Зазначається, що це результат роботи підрозділу Повітряного командування "Схід". Воїнам вдалося знищити керовану авіаційну ракету Х-59 у Криворізькому районі Дніпропетровської області. ЗСУ знищують ракети в Криворізькому районі 11 грудня українські воїни повідомили, що знищили ворожу ракету Х-59 у Криворізькому районі Дніпропетровської області. Раніше ЗСУ також відзвітували, що над Криворізьким районом збили ворожу ракету.