ЗСУ збили російську ракету Х-59 поблизу Дніпра

Сили оборони України сьогодні, 20 грудня, збили ворожу ракету Х-59 у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Схід".

Зазначається, що російську керовану авіаційну ракету Х-59 вдалося збити в Дніпровському районі Дніпропетровської області. Це результат роботи підрозділу Повітряного командування "Схід". ЗСУ знищують російські ракети в Дніпропетровській області Нещодавно ЗСУ знищили російську ракету Х-59 у Криворізькому районі Дніпропетровської області. Також 11 грудня українські воїни повідомили, що знищили ворожу ракету Х-59 у Криворізькому районі Дніпропетровської області. Раніше ЗСУ також відзвітували, що над Криворізьким районом збили ворожу ракету.