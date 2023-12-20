ВСУ сбили российскую ракету Х-59 вблизи Днепра

Силы обороны Украины сегодня, 20 декабря, сбили вражескую ракету Х-59 в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Восток".

Отмечается, что российскую управляемую авиационную ракету Х-59 удалось сбить в Днепровском районе Днепропетровской области. Это результат работы подразделения Воздушного командования "Восток". ВСУ уничтожают российские ракеты в Днепропетровской области Недавно ВСУ уничтожили российскую ракету Х-59 в Криворожском районе Днепропетровской области. Также 11 декабря украинские воины сообщили, что уничтожили вражескую ракету Х-59 в Криворожском районе Днепропетровской области. Ранее ВСУ также отчитались, что над Криворожским районом сбили вражескую ракету.