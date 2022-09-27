ЗСУ збили російський штурмовик Су-25 в Херсонській області

Українські війські збили ворожий штурмовик Су-25 у небі над Херсонською областю сьогодні, 27 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"27 вересня на Херсонщині, близько 13:30 години, підрозділами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито ворожий штурмовик Су-25", - сказано в повідомленні.
До того ж, у вівторок підрозділи протиповітряної оборони знищили три безпілотники оперативно-тактичного рівня, можливо - ударні (інформація уточнюється).
Зазначимо, що раніше українські захисники збили три дрони-каміказди іранського виробництва у Миколаївській області.
Ввечері 26 вересня росіяни знову атакували іранськими дронами Одеську область. Сили ППО збили три дрони.
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