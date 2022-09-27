ВСУ сбили российский штурмовик Су-25 в Херсонской области

Украинские войска сбили вражеский штурмовик Су-25 в небе над Херсонской областью сегодня, 27 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"27 сентября в Херсонской области, около 13:30 часов, подразделениями зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбит вражеский штурмовик Су-25", - сказано в сообщении.
К тому же, во вторник подразделения противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника оперативно-тактического уровня, возможно ударные (информация уточняется).
Напомним, что ранее украинские защитники сбили три дрона-камиказды иранского производства в Николаевской области.
Вечером 26 сентября россияне снова атаковали иранскими дронами Одесскую область. Силы ПВО сбили три дрона.
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