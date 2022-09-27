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ВСУ сбили российский штурмовик Су-25 в Херсонской области

Фото: ВСУ сбили российский штурмовик Су-25 в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские войска сбили вражеский штурмовик Су-25 в небе над Херсонской областью сегодня, 27 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"27 сентября в Херсонской области, около 13:30 часов, подразделениями зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбит вражеский штурмовик Су-25", - сказано в сообщении.

К тому же, во вторник подразделения противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника оперативно-тактического уровня, возможно ударные (информация уточняется).

Напомним, что ранее украинские защитники сбили три дрона-камиказды иранского производства в Николаевской области.

Вечером 26 сентября россияне снова атаковали иранскими дронами Одесскую область. Силы ПВО сбили три дрона.

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Херсонская областьВСУ