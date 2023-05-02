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ЗСУ збили російський безпілотник у Запорізькій області

Фото: ЗСУ збили російський безпілотник у Запорізькій області (facebook.com)
Автор: Тетяна Степанова

У вівторок, 2 травня, українські військові знищили російський безпілотник у Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Схід".

"В Запорізькій області підрозділом Нікопольського зенітного ракетного полку знищено ворожий БПЛА, імовірно "Орлан", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що вночі 1 травня окупанти атакували Київ ракетами та дронами. Українські сили ППО знищили усі ворожі цілі у повітряному просторі столиці.

Також раніше ми писали, що 29 квітня українські захисники приземлили три ворожі безпілотники. Йдеться про два "Шахеди" та один БПЛА оперативно-тактичного рівня.

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