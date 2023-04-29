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Сили ППО вранці знищили три безпілотники росіян

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Київ, Субота 29 квітня 2023 13:56
Сили ППО вранці знищили три безпілотники росіян Фото: сили ППО вранці знищили три безпілотники росіян (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Українські захисники сьогодні вранці приземлили три ворожі безпілотники. Йдеться про два "Шахеди" та один БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зокрема, близько 4 год ранку силами та засобами повітряного командування "Схід" Повітряних Сил ЗСУ було знищено два ударних іранських "Шахеди".

Після чого близько 10:00 на південному напрямку у зоні відповідальності повітряного командування "Південь" протиповітряною обороною знищено ворожий БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни російська армія втратила в Україні вже близько 2471 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Додамо, що під час масованої ракетної атаки 28 квітня росіяни застосували два БПЛА, які українські бійці збили.

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