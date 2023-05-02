ВСУ сбили российский беспилотник в Запорожской области

Во вторник, 2 мая, украинские военные уничтожили российский беспилотник в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Восток" .

"В Запорожской области подразделением Никопольского зенитного ракетного полка уничтожен вражеский БПЛА, предположительно "Орлан", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что ночью 1 мая оккупанты атаковали Киев ракетами и дронами. Украинские силы ПВО уничтожили все вражеские цели в воздушном пространстве столицы.

Также ранее мы писали, что 29 апреля украинские защитники приземлили три вражеских беспилотника. Речь идет о двух "Шахедах" и одном БПЛА оперативно-тактического уровня.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.