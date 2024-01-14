ЗСУ збили ракету Х-59 в Криворізькому районі

В Криворізькому районі Дніпропетровської області було знищено керовану авіаційну ракету Х-59.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Схід" та начальника Криворізького РВА Євгена Ситниченка.
Сьогодні, 14 січня, підрозділом Повітряне командування "Схід" було знищено керовану авіаційну ракету Х-59.
Нагадаємо, що сьогодні близько 17:20 в районі було чути звуки вибухів.
Нагадаємо, вчора зранку російські окупанти масовано атакували Україну ракетами різних типів. Повітряні сили повідомили, що було зафіксовано 40 засобів повітряного нападу. Сили протиповітряної оборони збили 8 ракет, понад 20 засобів не досягли своїх цілей.
У багатьох областях України лунали вибухи, працювала ППО. Прильоти зафіксовані у Дніпрі, Полтавській та Сумській областях, а у Чернігові впали уламки ракети.
Більше про те, що відомо про вчорашню масовану атаку - у матеріалі РБК-Україна.
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