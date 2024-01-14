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В Кривому Розі чути звуки вибухів

Кривий Ріг, Неділя 14 січня 2024 17:24
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В Кривому Розі чути звуки вибухів Фото: В Кривому Розі чути звуки вибухів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 14 січня, місцеві жителі чули звуки вибухів в Кривому Розі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали та начальника Криворізького РВА Євгена Ситниченка.

"У Кривому Розі чутно звуки, схожі на вибухи! У місті лунає повітряна тривога", - повідомляють місцеві канали.

Начальник Криворізького РВА закликав місцевих жителів пройти до укриттів та не перебувати на відкритих місцевостях.

"Ракетна небезпека. Гучно у Криворізькому районі. Будь ласка, бережіть себе і будьте в укриттях", - зауважив Ситниченко.

Станом на 17:25 карта повітряних тривог виглядає так:

В Кривому Розі чути звуки вибухів

Обстріл України 13 січня

Нагадаємо, вчора зранку російські окупанти масовано атакували Україну ракетами різних типів. Повітряні сили повідомили, що було зафіксовано 40 засобів повітряного нападу. Сили протиповітряної оборони збили 8 ракет, понад 20 засобів не досягли своїх цілей.

У багатьох областях України лунали вибухи, працювала ППО. Прильоти зафіксовані у Дніпрі, Полтавській та Сумській областях, а у Чернігові впали уламки ракети.

Більше про те, що відомо про вчорашню масовану атаку - у матеріалі РБК-Україна.

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