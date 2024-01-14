ВСУ сбили ракету Х-59 в Криворожском районе

Сегодня, 14 января, подразделением Воздушное командование "Восток" была уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

Напомним, что сегодня около 17:20 в районе были слышны звуки взрывов.

Обстрел Украины 13 января

Напомним, вчера утром российские оккупанты массированно атаковали Украину ракетами разных типов. Воздушные силы сообщили, что было зафиксировано 40 средств воздушного нападения. Силы противовоздушной обороны сбили 8 ракет, более 20 средств не достигли своих целей.

Во многих областях Украины раздавались взрывы, работала ПВО. Прилеты зафиксированы в Днепре, Полтавской и Сумской областях, а в Чернигове упали обломки ракеты.

Больше о том, что известно о вчерашней массированной атаке – в материале РБК-Украина.

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