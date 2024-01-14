ВСУ сбили ракету Х-59 в Криворожском районе

В Криворожском районе Днепропетровской области была уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Восход" и начальника Криворожского РВА Евгения Ситниченко.
Сегодня, 14 января, подразделением Воздушное командование "Восток" была уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.
Напомним, что сегодня около 17:20 в районе были слышны звуки взрывов.
Напомним, вчера утром российские оккупанты массированно атаковали Украину ракетами разных типов. Воздушные силы сообщили, что было зафиксировано 40 средств воздушного нападения. Силы противовоздушной обороны сбили 8 ракет, более 20 средств не достигли своих целей.
Во многих областях Украины раздавались взрывы, работала ПВО. Прилеты зафиксированы в Днепре, Полтавской и Сумской областях, а в Чернигове упали обломки ракеты.
Больше о том, что известно о вчерашней массированной атаке – в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.