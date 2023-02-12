ЗСУ збили п'ять російських безпілотників над двома областями, - ПК "Схід"

Українські військові збили п'ять російських безпілотних літальних апаратів у Запорізькій та Донецькій областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Схід".
Зазначається, що ворог знову атакував критичну інфраструктуру.
"За результатами роботи ППО, у Запорізькій області знищено 4 Shahed, ще один БПЛА "Орлан-10" ліквідований на території Донецької", - вказали у ПК "Схід".
Нагадаємо, 10 лютого окупанти атакували критичну інфраструктуру України у кількох містах. Силам ППО вдалося знищити 20 ударних дронів Shahed-136/131.
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