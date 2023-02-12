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ВСУ сбили пять российских беспилотников над двумя областями, - ВК "Восток"

Фото: ВСУ сбили пять российских дронов в Запорожской и Донецкой областях (mil.in.ua)
Автор: Олег Васкив

Украинские военные сбили пять российских беспилотных летательных аппаратов в Запорожской и Донецкой областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Восток".

Отмечается, что враг снова атаковал критическую инфраструктуру.

"По результатам работы ПВО, в Запорожской области уничтожены 4 Shahed, еще один БПЛА "Орлан-10" ликвидирован на территории Донецкой", - указали в ВК "Восток".

Напомним, 10 февраля оккупанты атаковали критическую инфраструктуру Украины в нескольких городах. Силам ПВО удалось уничтожить 20 ударных дронов Shahed-136/131.

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