Вчора ввечері сили ППО знищили два десятки дронів Shahed

Увечері 10 лютого російські війська атакували критичну інфраструктуру України у кількох містах. Силам ППО вдалося знищити 20 ударних дронів "Shahed-136/131".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Пуски баражуючих боєприпасів вироблялися зі східного узбережжя Азовського моря. Загалом за період з 18:00 по 23:55 силами та засобами Повітряних сил ЗС України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, знищено 20 ударних дронів-камікадзе "Shahed- 136/131", - йдеться у повідомленні.