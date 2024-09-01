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Вечірній обстріл Харкова: четверо постраждалих, пошкоджено підприємство (фото)

Харків, Неділя 01 вересня 2024 08:03
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Вечірній обстріл Харкова: четверо постраждалих, пошкоджено підприємство (фото) Фото: окупанти атакували Харків ракетою "Гром-Е1" 31 серпня (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Наталія Гурковська

Росіяни увечері, 31 серпня, знову обстріляли Харків. Четверо людей постраждали, зокрема підліток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську облпрокуратуру.

За даними слідства, 31 серпня, близько 22:45, окупанти завдали ракетний удар по Харкову.

"Ворожа ракета влучила у проїжджу частину поблизу багатоповерхівки у Слобідському районі м. Харкова. 13-річна дівчина та дві жінки 24 і 20 років зазнали гострої реакції на стрес. 26-річний чоловік отримав поранення", - йдеться у повідомленні.

Також пошкоджено будівлі цивільного підприємства та понад 25 авто.

"З уламків, вилучених на місці події, правоохоронці попередньо встановили, що удар по місту був завданий ракетою "Гром-Е1" з населеного пункту Березове Бєлгородської області", - зазначили в прокуратурі.

Обстріли Харкова та області

Російські війська постійно атакують Харків та область. Так, увечері 31 серпня у Харкові пролунав вибух. Повідомлялося, що окупанти обстрілюють місто.

Раніше 31 серпня загарбники атакували будинок у с.Черкаська Лозова, що під Харковом. Почалася пожежа, постраждало четверо місцевих жителів, повідомлялося про те, що під завалами можуть бути люди.

А 30 серпня окупанти масово обстріляли Харків. Влучення були зафіксовані одразу на п'яти локаціях, у тому числі в центрі міста. Постраждали майже 100 людей, ще шестеро людей загинули.

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