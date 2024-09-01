Вечірній обстріл Харкова: четверо постраждалих, пошкоджено підприємство (фото)
Росіяни увечері, 31 серпня, знову обстріляли Харків. Четверо людей постраждали, зокрема підліток.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську облпрокуратуру.
За даними слідства, 31 серпня, близько 22:45, окупанти завдали ракетний удар по Харкову.
"Ворожа ракета влучила у проїжджу частину поблизу багатоповерхівки у Слобідському районі м. Харкова. 13-річна дівчина та дві жінки 24 і 20 років зазнали гострої реакції на стрес. 26-річний чоловік отримав поранення", - йдеться у повідомленні.
Також пошкоджено будівлі цивільного підприємства та понад 25 авто.
"З уламків, вилучених на місці події, правоохоронці попередньо встановили, що удар по місту був завданий ракетою "Гром-Е1" з населеного пункту Березове Бєлгородської області", - зазначили в прокуратурі.
Обстріли Харкова та області
Російські війська постійно атакують Харків та область. Так, увечері 31 серпня у Харкові пролунав вибух. Повідомлялося, що окупанти обстрілюють місто.
Раніше 31 серпня загарбники атакували будинок у с.Черкаська Лозова, що під Харковом. Почалася пожежа, постраждало четверо місцевих жителів, повідомлялося про те, що під завалами можуть бути люди.
А 30 серпня окупанти масово обстріляли Харків. Влучення були зафіксовані одразу на п'яти локаціях, у тому числі в центрі міста. Постраждали майже 100 людей, ще шестеро людей загинули.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.