ЗСУ показали знищення російського Мі-8 (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера Одеської ОВА Сергія Братчука.

"Російський Мі-8 поряд із селом Берестове Бахмутського району. Пішов за "руzzкім кАрАбльом", - написав він.

Як повідомлялося, минулої доби ЗСУ ліквідували ще 620 російських окупантів. Загальна кількість втрат армії РФ з початку повномасштабного вторгнення складає 71820 військових.

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