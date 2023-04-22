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ЗСУ збили гелікоптер Мі-24 та чотири безпілотники окупантів, - Генштаб

Фото: Військовий ЗСУ (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 22 квітня, українським військовим вдалося збити гелікоптер Мі-24 та чотири безпілотники окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ.

"Сьогодні наші воїни збили 1 ворожий гелікоптер Мі-24", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українським військовим також вдалося збити 4 безпілотники окупантів.

"2 розвідувальних - "Орлан-10" та "Zala", а також 2 дрони-камікадзе типу "Ланцет", - додали у Генштабі.

Нагадаємо, що українські військові у суботу, 16 квітня, знищили ворожий реактивний штурмовик Су-25.

Також нещодавно українські військові за добу ліквідували 7 БПЛА росіян, серед них три - типу "Орлан", три "Ланцети" та один "Мерлін".

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