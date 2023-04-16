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ЗСУ знищили Су-25 окупантів, - Генштаб

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Київ, Неділя 16 квітня 2023 06:52
ЗСУ знищили Су-25 окупантів, - Генштаб Фото: ЗСУ збили російський літак Су-25 (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські військові минулої доби знищили ворожий реактивний штурмовик Су-25.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Також повідомляється, що авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також три по зенітно-ракетних комплексах.

Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також район зосередження артилерії, радіолокаційну станцію, 2 станції радіоелектронної боротьби, зенітно-ракетний комплекс та склад боєприпасів.

Раніше повідомлялося, що бійці окремої гірничо-штурмової бригади збили російський штурмовик Су-25 над населеним пунктом Берестового Донецької області із ПЗРК "Перун".

Також раніше ми писали, що 6 березня в районі Бахмута Донецької області бійці Нацгвардії із бригади "Спартан" збили російський штурмовик Су-25.

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