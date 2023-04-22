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ВСУ сбили вертолет Ми-24 и четыре беспилотника оккупантов, - Генштаб

Фото: Военный ВСУ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 22 апреля, украинским военным удалось сбить вертолет Ми-24 и четыре беспилотника оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ.

"Сегодня наши воины сбили 1 вражеский вертолет Ми-24", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинским военным также удалось сбить 4 беспилотника оккупантов.

"2 разведывательных - "Орлан-10" и "Zala", а также 2 дрона-камикадзе типа "Ланцет", - добавили в Генштабе.

Напомним, что украинские военные в субботу, 16 апреля, уничтожили вражеский реактивный штурмовик Су-25.

Также недавно украинские военные за сутки ликвидировали 7 БПЛА россиян, среди них три типа "Орлан", три "Ланцета" и один "Мерлин".

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